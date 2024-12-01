НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

159 подписчиков

Луис Энрике: «Моя одержимость – видеть игроков, которые хотят бороться. Хочу, чтобы все протестовали и захотели показать себя с лучшей стороны»

Главный тренер «ПСЖ» затронул эту тему, отвечая на вопрос, связано ли непопадание Усмана Дембеле и Уоррена Заира-Эмери в стартовый состав на матч с «Нантом» (1:1) с игрой против «Баварии» (0:1) в Лиге чемпионов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх