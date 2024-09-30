Иван Грозный – договор с Господом Православный царь и чародеи В прошлом разговоре «Иван Грозный: царское служение на краю бездны» мы остановились на смерти старшего сына государя, обстоятельства которой не прояснены по сей день и представляющей интерес с точки зрения анализа мировоззренческих установок самодержца.