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Иван Грозный – договор с Господом

Иван Грозный – договор с Господом

Иван Грозный – договор с Господом Православный царь и чародеи В прошлом разговоре «Иван Грозный: царское служение на краю бездны» мы остановились на смерти старшего сына государя, обстоятельства которой не прояснены по сей день и представляющей интерес с точки зрения анализа мировоззренческих установок самодержца.

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