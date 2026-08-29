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Культуромания

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Ансамбль Игоря Моисеева открыл Фестиваль российской культуры в Пекине

Ансамбль Игоря Моисеева открыл Фестиваль российской культуры в Пекине

В столице Китая стартовал 14-й Фестиваль российской культуры. Торжественное открытие мероприятия ознаменовалось выступлением Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, передает ТАСС.

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