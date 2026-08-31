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Царьград

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Водители забили тревогу из-за пустых колонок на трассе М-11 "Нева". Подробности

Водители забили тревогу из-за пустых колонок на трассе М-11 "Нева". Подробности

Ранее водители пожаловались на то, что на трассе М-11 "Нева" нет бензина. Люди были вынуждены оставаться на парковках в ожидании топлива.

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