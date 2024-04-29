В Северной Корее предрекли США поражение на Украине

Западная военная помощь и поставки сверхсовременных вооружений не помогут Украине одолеть Россию. Об этом заявил начальник департамента военных внешних дел Министерства обороны КНДР, 29 апреля сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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