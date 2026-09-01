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Татар-информ

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Экс-форвард «Сент-Луиса» подписал контракт с «Шанхайскими Драконами»

Экс-форвард «Сент-Луиса» подписал контракт с «Шанхайскими Драконами»

Фото: пресс-служба ХК «Шанхай Дрэгонс» «Шанхайские Драконы» усилили атаку российским нападающим с североамериканским опытом.

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