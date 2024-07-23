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Петербургский дневник

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Илон Маск считает мертвым своего сына, который сменил пол

Илон Маск считает мертвым своего сына, который сменил пол

Миллиардер утверждает, что его обманом вынудли подписать документы об операции В интервью канадскому клиническому психологу Джордану Питерсону, опубликованном на YouTube, американский миллиардер Илон Маск высказал шокирующее заявление.

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