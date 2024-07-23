Илон Маск считает мертвым своего сына, который сменил пол

Миллиардер утверждает, что его обманом вынудли подписать документы об операции В интервью канадскому клиническому психологу Джордану Питерсону, опубликованном на YouTube, американский миллиардер Илон Маск высказал шокирующее заявление.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии