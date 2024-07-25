Слабый спрос в Китае и надежда на перемирие на Ближнем Востоке толкают цены на нефть вниз Татьяна АрестоваЦены на нефть снизились 25 июля на фоне опасений по поводу ослабления спроса в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире, а также ожиданий скорого достижения соглашения о перемирии на Ближнем Востоке.