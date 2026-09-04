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Партию продуктов из Кыргызстана весом 5,3 тонны развернули на Алтае

Партию продуктов из Кыргызстана весом 5,3 тонны развернули на Алтае

Были нарушены требования, действующие при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля Партию продуктов общим весом около 5,3 тонны не пропустили из Кыргызстана в Алтайский край из-за нарушений фитосанитарного законодательства.

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