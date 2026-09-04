Партию продуктов из Кыргызстана весом 5,3 тонны развернули на Алтае

Были нарушены требования, действующие при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля Партию продуктов общим весом около 5,3 тонны не пропустили из Кыргызстана в Алтайский край из-за нарушений фитосанитарного законодательства.
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