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Народная артистка Чурсина объяснила отказ от участия в ток-шоу «Путь говорят»

Народная артистка Чурсина объяснила отказ от участия в ток-шоу «Путь говорят»

Народная артистка СССР считает участие в ток-шоу»Пусть говорят» пустой тратой времени Фото: из открытых источников Народная артистка СССР Людмила Чурсина в интервью «Мосленте» объяснила свой отказ участвовать в ток-шоу «Пусть говорят».

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