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Аргументы и Факты

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Путин поддержал идею снизить ставку по ипотеке на ИЖС для многодетных семей

Путин поддержал идею снизить ставку по ипотеке на ИЖС для многодетных семей

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с «пятеркой» предвыборного списка «Единой России» поддержал идею уполномоченного по правам человека Марии Львовой-Беловой снизить льготную ипотечную ставку для многодетных семей на покупку дома.

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