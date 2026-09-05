Путин поддержал идею снизить ставку по ипотеке на ИЖС для многодетных семей

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с «пятеркой» предвыборного списка «Единой России» поддержал идею уполномоченного по правам человека Марии Львовой-Беловой снизить льготную ипотечную ставку для многодетных семей на покупку дома.
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