Штормовое предупреждение от Омского МЧС - до конца сегодняшнего дня и ночью в регионе ожидается очень сильный ветер.
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Штормовое предупреждение от Омского МЧС - до конца сегодняшнего дня и ночью в регионе ожидается очень сильный ветер.