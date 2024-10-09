Комитет по строительству озаботился озеленением ЖК комфорт-класса в Петербурге

Бывший вице-губернатор, отвечавший за озеленение Петербурга, а ныне депутат и вице-спикер Законодательного собрания Николай Бондаренко раскрыл, возможно, нового игрока на рынке экологического активизма в Петербурге.
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