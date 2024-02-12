Жительница Новосибирска пожаловалась на ужасные туалеты и питание в школе

По словам сибирячки, 70% учащихся не питаются в школьной столовой.В Новосибирске женщина пожаловалась на состояние школы №192 – по словам автора поста в паблике "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте", в образовательном учреждении серьёзные проблемы с питанием и туалетами.
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