Жительница Новосибирска пожаловалась на ужасные туалеты и питание в школе

По словам сибирячки, 70% учащихся не питаются в школьной столовой.В Новосибирске женщина пожаловалась на состояние школы №192 – по словам автора поста в паблике "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте", в образовательном учреждении серьёзные проблемы с питанием и туалетами.