Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Авас Анекак
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Как спецслужбы Украины получают данные о русской армии? Схема оказалась элементарной

Как спецслужбы Украины получают данные о русской армии? Схема оказалась элементарной

Царьград Фото: Michaela Begsteiger/http://imagebroker.com/#/search/Globallookpress Федеральная служба России рассказала, как украинские спецслужбы получают данные о Вооружённых силах России.

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