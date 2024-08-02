Житель Алтая наврал полицейским про поножовщину, чтобы они привезли ему еще алкоголя

В отношении сельчанина возбудили уголовное дело В Алтайском крае осудили жителя, который в состоянии алкогольного опьянения два дня звонил в полицию и делал заведомо ложные доносы о совершении преступления, сообщает газета Ребрихинского района "Знамя труда".