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Ослабление доллара поддерживает рост цен на золото

Ослабление доллара поддерживает рост цен на золото

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