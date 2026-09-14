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Удар по «Киевстару» затронул инфраструктуру связи со Starlink

Удар по «Киевстару» затронул инфраструктуру связи со Starlink

Российские войска 12 сентября нанесли массированный удар по промышленным и логистическим объектам Украины, а отдельной целью в Киеве стало здание подразделения крупнейшего мобильного оператора страны «Киевстар».

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