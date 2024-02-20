Сырский из-за страха перед Зеленским может навредить бойцам ВСУ

КИЕВ, 20 февраля, ФедералПресс. Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опасен для украинских военных тем, что боится свое вышестоящее руководство и будет выполнять все приказы Владимира Зеленского и его офиса.
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