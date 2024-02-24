Кадры с убитым летчиком-предателем Кузьминовым появились в Сети

На этом фоне спецслужбы Испании заявили о двух лицах, застреливших пилота Кузьминова. В Сети появилось фото, на котором, как утверждается, запечатлено тело российского пилота-перебежчика Максима Кузьминова сразу после его убийства.
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