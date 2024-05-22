Указ об особом порядке выезда за рубеж для всех причастный к государственной тайне чиновников вступил в силу 20 мая.
Путин ввел особый порядок выезда за рубеж для лиц с допуском к гостайне
Комментарии
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Георгий Корнев
Тут помню случай, 2 малярши(МАЛЯРШИ, которые кроме своих красок и внешнего вида окрашиваемого изделия ничего не видят) отдыхали в Сочи. Завлекли их на экскурсию в Абхазию. На день, утром поехали, вечером вернулись. По возращении из отпуска. каждой влепили по выговору (это ещё за 3 года до СВО) ну не предупредили соответствующие инстанции за 3 месяца. Сейчас их наверное расстреляли бы. Ну нет у них паспортов с израильским гражданством. А некоторые сенаторы ездят в страны НАТО. Запретили им участвовать в заседаниях, где обсуждаются вопросы с гос. тайной и славненько. На работу можно не ходить, а зарплата капает. Не прикосновенность никто не снял. Это к вопросу О быках и Юпитере. Тут ВераВерная интересуется, как Т. Иванов носитель гос. тайн выезжал за рубеж. Возможно (подчёркиваю ВОЗМОЖНО) оформлял служебные командировки по обмену опытом с блоком НАТО?
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3 час.
ВераВерная
А что, так можно было?
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2 час.
Людмила Лиханова
Приказ запоздал лет этак на 10 как минимум. Сейчас было бы меньше проблем с затаившимися предателями
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11 мин.
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