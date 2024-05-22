Путин ввел особый порядок выезда за рубеж для лиц с допуском к гостайне

Георгий Корнев

Тут помню случай, 2 малярши(МАЛЯРШИ, которые кроме своих красок и внешнего вида окрашиваемого изделия ничего не видят) отдыхали в Сочи. Завлекли их на экскурсию в Абхазию. На день, утром поехали, вечером вернулись. По возращении из отпуска. каждой влепили по выговору (это ещё за 3 года до СВО) ну не предупредили соответствующие инстанции за 3 месяца. Сейчас их наверное расстреляли бы. Ну нет у них паспортов с израильским гражданством. А некоторые сенаторы ездят в страны НАТО. Запретили им участвовать в заседаниях, где обсуждаются вопросы с гос. тайной и славненько. На работу можно не ходить, а зарплата капает. Не прикосновенность никто не снял. Это к вопросу О быках и Юпитере. Тут ВераВерная интересуется, как Т. Иванов носитель гос. тайн выезжал за рубеж. Возможно (подчёркиваю ВОЗМОЖНО) оформлял служебные командировки по обмену опытом с блоком НАТО?