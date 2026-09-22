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Рязанские новости

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Минобрнауки предложило изменить правила приёма в вузы с 2027 года

Минобрнауки предложило изменить правила приёма в вузы с 2027 года

Физика станет обязательной для всех специальностей группы «Машиностроение», а история заменит обществознание в ряде направлений.

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