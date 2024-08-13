С 1 сентября изменится состав автомобильной аптечки

С 1 сентября этого года вступят в силу изменения Минздрава РФ для водителей по составу аптечки. Как рассказала глава юридической компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева, в обновленный состав аптечки включены медицинские маски и перчатки, маска для сердечно-легочной реанимации, жгут для остановки крови и др.