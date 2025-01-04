Пулково вновь открыт: сняты ограничения, 20 рейсов перенаправлены

Росавиация сняла временные ограничения с аэропорта Пулково. В рамках введенных ранее мер для обеспечения безопасности 20 самолетов, направлявшихся в аэропорт, были отправлены на запасные аэродромы, но теперь Пулково возвращается к нормальной работе.