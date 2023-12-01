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    Они тётки.Президенты трех с...
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  • Анастасия Гончарова
    пауки в банковой! 🕷️🕸️🦂👍👍👍👌Залужный отреагир...

Ефимов: на улице Добролюбова по программе КРТ построят школу и детский сад

Ефимов: на улице Добролюбова по программе КРТ построят школу и детский сад

На северо-востоке столицы находится участок, который в данный момент неэффективно используется.По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, его реорганизуют по программе комплексного развития территорий.

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