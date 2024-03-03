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Вести Севастополь

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Как изменилась жизнь учёных Морского гидрофизического института за 10 лет

Возобновить исследования и разработку приборов, повысить уровень образования аспирантов. За 10 лет вместе с Россией сотрудники севастопольского Морского гидрофизического института, можно сказать, возродили научную отрасль региона.

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