Как изменилась жизнь учёных Морского гидрофизического института за 10 лет

Возобновить исследования и разработку приборов, повысить уровень образования аспирантов. За 10 лет вместе с Россией сотрудники севастопольского Морского гидрофизического института, можно сказать, возродили научную отрасль региона.
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