Бесполезная буква Ё...

Марина Федорова

Мои родители Фёдоровы, а брата в 64м и меня в 72м при рождении записали в свидетельстве как Федоровы. Тогда это никакого значения особо и не имело, а теперь сплошные проблемы. Докажи теперь, что это наши родители. Либо менять фамилии и все документы, а их ооочень много, и то через суд, либо завещание, иначе мы никто маме (папы уже нет). Вот вам и "Ё"...