Бесполезная буква Ё...

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Комментарии
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Иван Ураганов
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17 час.
Марина Федорова
Мои родители Фёдоровы, а брата в 64м и  меня в 72м при рождении записали в свидетельстве как Федоровы. Тогда это никакого значения особо и не имело, а теперь сплошные проблемы. Докажи теперь, что это наши родители. Либо менять фамилии и все документы, а их ооочень много, и то через суд, либо завещание, иначе мы никто маме (папы уже нет). Вот вам и &quot;Ё&quot;...
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