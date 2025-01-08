Есть такой анекдот: «Бойтесь людей, которые в письме используют букву Ё. Если они до неё добрались, значит и до вас доберутся».
Бесполезная буква Ё...
Комментарии
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Иван Ураганов
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17 час.
Марина Федорова
Мои родители Фёдоровы, а брата в 64м и меня в 72м при рождении записали в свидетельстве как Федоровы. Тогда это никакого значения особо и не имело, а теперь сплошные проблемы. Докажи теперь, что это наши родители. Либо менять фамилии и все документы, а их ооочень много, и то через суд, либо завещание, иначе мы никто маме (папы уже нет). Вот вам и "Ё"...
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16 час.
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