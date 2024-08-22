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«Красотка – в маму!» Дочь Пересильд устроила сюрприз на открытии «Короче»

«Красотка – в маму!» Дочь Пересильд устроила сюрприз на открытии «Короче»

Звезда сериала «Слово пацана» сделала признание. Анна Пересильд. Фото: Александр МихайловУ членов семьи актрисы Юлии Пересильд на российском кинофестивале короткометражного и дебютного кино «Короче» в Калининграде произошло сразу несколько важных событий.

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