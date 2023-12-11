Богохульство Украины. Богородица ещё своего слова не сказала: Зеленскому подарили «икону» Богородицы на камбале

СА Сергей Андросов «Чумачечая» камбала Еще в 1906 году в Этнографический отдел Русского музея в Санкт-Петербурге поступили две иконы, написанные на сушеной камбале. Их обнаружил в селе Демки Золотоношского уезда Полтавской губернии археолог Иван Зарецкий. Иконы были написаны в XIX веке масляными красками с двух сторон каждой рыбины.

Олег Орлов А вот большевиствсое ещё под вопросом... На параде Победы в 1945 году среди приглашённых было много священников, посмотрите хронику...