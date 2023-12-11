На этом кадре вы видите чудовищный по своей сути эпизод, вскрывающий, словно гнойник, всю суть происходящего на древней русской земле.
Богохульство Украины. Богородица ещё своего слова не сказала: Зеленскому подарили «икону» Богородицы на камбале
Комментарии
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СА
Сергей Андросов
«Чумачечая» камбала Еще в 1906 году в Этнографический отдел Русского музея в Санкт-Петербурге поступили две иконы, написанные на сушеной камбале. Их обнаружил в селе Демки Золотоношского уезда Полтавской губернии археолог Иван Зарецкий. Иконы были написаны в XIX веке масляными красками с двух сторон каждой рыбины.
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1 час.
Олег Орлов
А вот большевиствсое ещё под вопросом... На параде Победы в 1945 году среди приглашённых было много священников, посмотрите хронику...
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27 мин.
o
oritartifs
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Конский возбудитель вытяжка тестикулярной сыворотки
Конский возбудитель вытяжка тестикулярной сыворотки
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11 мин.
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