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Сенатор Джабаров прокомментировал влияние санкций ЕС на экономику России

Сенатор Джабаров прокомментировал влияние санкций ЕС на экономику России

Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, считает, что Европейскому Союзу стоит оставить свои «предложения и идеи» для внутреннего использования.

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