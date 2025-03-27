Сенатор Джабаров прокомментировал влияние санкций ЕС на экономику России

Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, считает, что Европейскому Союзу стоит оставить свои «предложения и идеи» для внутреннего использования.
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