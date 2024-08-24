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Загадка, которая десятилетиями завораживала астрономов, наконец-то нашла объяснение

Загадка, которая десятилетиями завораживала астрономов, наконец-то нашла объяснение

﻿﻿Тайна, которая десятилетиями интересовала астрономов, наконец-то получила объяснение. Так называемый «Ух ты!» — сигнал, зафиксированный радиотелескопом «Большое ухо» Университета штата Огайо в 1977 году, — вызвал многочисленные предположения о его возможном внеземном происхождении.

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