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Провалила экзамены в балетное училище — и стала звездой «Непары»: неожиданный путь Виктории Талышинской

Провалила экзамены в балетное училище — и стала звездой «Непары»: неожиданный путь Виктории Талышинской

Сегодня Виктория Талышинская редко появляется в хрониках громких скандалов, предпочитая спокойную жизнь в Подмосковье.

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