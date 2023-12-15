В МЛС ограничат время на замены 10-ю секундами

Американская лига МЛС в следующем году введет ряд необычных изменений в правилах. Как сообщает ESPN, эти новшества были опробованы в низшей лиге МЛС Next Pro и призваны уменьшить потери игрового времени во время матчей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии