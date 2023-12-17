Ценный памятник истории и архитектуры в Кишиневе будет отреставрирован

В Кишиневе начались реставрационные работы на ценном историко-архитектурном памятнике. Речь идет о здании по улице Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони, 16, построенном в 1853-1854 годах и имеющем впечатляющую историю.
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