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Нижегородская правда

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СберИнвестиции запустят ИИС для подростков

СберИнвестиции запустят ИИС для подростков

СберИнвестиции планируют запустить для подростков индивидуальные инвестиционные счета (ИИС‑3). Об этом в рамках форума СберИнвестиций «Настоящее — будущее» рассказал старший вице-президент, руководитель Блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

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