Фотограф запечатлел пейзажи Дубая и Абу-Даби с высоты птичьего полета

Дороги в пустыне, Дубай, ОАЭ / © Irenaeus Herok Дороги в пустыне, Дубай, ОАЭ / © Irenaeus Herok Аэропорт, Дубай, ОАЭ / © Irenaeus Herok Дороги в пустыне, Дубай, ОАЭ / © Irenaeus Herok Караван / © Irenaeus Herok Оазис Квадра / © Irenaeus Herok Закат в пустынном городе / © Irenaeus Herok Дороги в пустыне, Дубай, ОАЭ / © Irenaeus Herok .
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