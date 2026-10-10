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Царьград

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В Новосибирске под следствием торговец снова сбывал сигареты на 1,7 млн

В Новосибирске под следствием торговец снова сбывал сигареты на 1,7 млн

В Новосибирске у предпринимателя, находившегося под подпиской о невыезде за сбыт немаркированных сигарет, при новых обысках на рынке «Левобережный» в октябре изъяли табачную продукцию на 28 млн рублей.

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