15 приспособлений и предметов, которые запутали своим назначением

Наш мозг всегда требует объяснений всему непонятному, даже бессознательно. Вот когда листаешь страницы в интернете, увидишь что-то странное, пролистаешь машинально дальше, но не можешь забыть эту картинку, хочешь вернуться и узнать, что это.