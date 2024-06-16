15 приспособлений и предметов, которые запутали своим назначением

Наш мозг всегда требует объяснений всему непонятному, даже бессознательно. Вот когда листаешь страницы в интернете, увидишь что-то странное, пролистаешь машинально дальше, но не можешь забыть эту картинку, хочешь вернуться и узнать, что это.
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