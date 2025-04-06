Хуже, чем в Киргизии: маршруточники в Подмосковье совсем обнаглели – не дают платить законно

Успехи России Интересные вещи происходят в России! Как известно, в последнее время в Подмосковье началась какая-то «эпидемия», когда водители маршруток отказываются принимать деньги на терминал, и делают всё, чтобы их переводили или им на карту, или платили налом.
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