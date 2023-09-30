После успешного окончания школы, у абитуриента встает выбор: куда лучше поступить учиться? Какой ВУЗ лучше и есть ли принципиальная разница между институтом и университетом? Общественная служба новостей разобралась, чем отличается институт от университета.
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