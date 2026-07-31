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Слава на всю страну, отказ во ВГИКе и гибель в 21 год: короткая судьба «Плохиша» Сергея Тихонова

Слава на всю страну, отказ во ВГИКе и гибель в 21 год: короткая судьба «Плохиша» Сергея Тихонова

Его кинокарьера уместилась всего в три фильма, но сыгранные им персонажи прочно вошли в историю советского кино.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Такой мальчик красивый и колоритный был!! ТАК ЖАЛЬ!!🙏
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