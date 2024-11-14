Первак заявил, что Галактионов имел право не ставить Дзюбу в состав "Локомотива"

Бывший гендиректор московского "Спартака" Юрий Первак в интервью Legalbet заявил, что слова нападающего "Акрона" Артема Дзюбы о главном тренере московского "Локомотива" Михаила Галактионова в данный момент не имеют никакого смысла.
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