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ИИ сократил часы ручной работы до 10 секунд: журнал PLOS опубликовал инструментарий для картирования миллионов синапсов

ИИ сократил часы ручной работы до 10 секунд: журнал PLOS опубликовал инструментарий для картирования миллионов синапсов

SynAPSeg автоматически распознаёт синапсы на микроскопических изображениях, показал точность на уровне экспертов и уже помог проанализировать более 3,8 млн нейронных соединений у мышейВ журнале PLOS Computational Biology опубликован открытый набор данных и программный комплекс SynAPSeg, предназначенный для автоматического поиска, разметки и измерения синапсов на изображениях, полученных с помощью флуоресцентной микроскопии.

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