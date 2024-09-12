Жители Мурино в прошедший уикэнд отметили день рождения своего района и рассказали, чем он им мил В прошлом дачное место, связанное с рядом дворянских фамилий, в XXI веке застраивается многоэтажками.
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Жители Мурино в прошедший уикэнд отметили день рождения своего района и рассказали, чем он им мил В прошлом дачное место, связанное с рядом дворянских фамилий, в XXI веке застраивается многоэтажками.