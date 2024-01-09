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Медицинская Россия

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Свежие комментарии

  • Павел К
    Баб надо заставлять рожать. В стране и так людей не хватает. Но и на воспитание детей власть должна направить все силы.В Иркутске женщин...

Сергей Миронов заявил, что рост долгов медучреждений — следствие порока системы ОМС, которую надо отменять

Председатель партии и лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов сообщил, что по данным Счетной палаты просроченная кредиторская задолженность медучреждений в 2019–2021 годах выросла более чем вполовину, а к июлю 2023 года долги достигли почти 7 миллиардов рублей.

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