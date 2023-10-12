Сенсорный сад с геопластикой и световые инсталляции появятся на западе Москву в 2026 году

На западе столицы в 2026 году будет создан проект, в благоустройстве пространства которого объединены природные и инновационные достижения, создающие уникальный концепт, словно сгенерированный искусственным интеллектом.
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