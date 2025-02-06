Генсек ООН Гуттериш призвал прекратить насилие в отношении палестинцев

REUTERS/Hatem Khaled Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш предостерег президента США Дональда Трампа избежать этнических чисток в Газе после заявлений американского лидера о переселении палестинцев, сообщает Reuters.
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