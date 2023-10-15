Корабль из будущего: новейший российский траулер «Капитан Соколов» засняли вживую, он уже завершил испытания

В России завершились испытания новейшего траулера «Капитан Соколов» проекта 170701: в течение двух недель в Балтийском море специалисты проводили маневренные испытания и проверяли корректность работы различных систем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии