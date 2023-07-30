Папа римский призвал Россию продолжить участие в зерновой сделке

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Я что-то не могу понять этого Папу , может это не он или ему не доложили , что с этой сделки 97% этого гнилого уже зерна уже поставили только в Европу , а всего лишь 3% попало в те страны , которые действительно нуждаются в нём . Надо же какая забота о своём теле , а те неимущие пусть жучками и травкой питаются . ДА !? ПАПА !?