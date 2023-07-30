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    автору папа вы золото приготовили ,я видел сколько его в тонели  и думаю смогу быть собствеником ватикана  а зерно ук...Папа римский приз...
  • Popovka
    👍Папа римский приз...

Папа римский призвал Россию продолжить участие в зерновой сделке

Папа римский призвал Россию продолжить участие в зерновой сделке

России необходимо возобновить участие в зерновой сделке, в рамках которой украинское зерно могло бы вновь безопасно экспортироваться на мировые рынки.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Я что-то не могу понять этого Папу , может это не он или ему не доложили , что с этой сделки 97% этого гнилого уже зерна уже  поставили только в Европу , а всего лишь  3% попало в те страны , которые действительно нуждаются в нём . Надо же какая забота о своём теле , а те неимущие пусть жучками и травкой питаются . ДА !? ПАПА !?
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1 д.
P
Popovka
👍
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13 час.
Компанцев Сергей
автору папа вы золото приготовили ,я видел сколько его в тонели  и думаю смогу быть собствеником ватикана  а зерно украина то в европу отправляет самой нищей територии мира , а зачем ????
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12 час.

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