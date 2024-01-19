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Волоин: ГД рассмотрит обращение к парламенту Франции из-за данных о наемниках

Волоин: ГД рассмотрит обращение к парламенту Франции из-за данных о наемниках

Госдума намерена обратиться в Национальное собрание Франции (нижняя палата французского парламента) из-за данных, что российские войска уничтожили французских наемников, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Украине.

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